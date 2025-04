Lost Soul Aside utsetter utgivelsen til 29. august

HQ

Etter å ha ventet i årevis på Lost Soul Aside, så det ut til at fansen endelig skulle få hendene på spillet neste måned. Men like før utgivelsen har utviklerne kunngjort at lanseringsdatoen har blitt flyttet.

Spillet vil nå slippes den 29. august for PS5, og den 30. for PC. Denne nyheten kom sammen med en ny trailer, som viser litt mer av Lost Soul Aside's gameplay. En uttalelse fra Yang Bing, administrerende direktør i UltiZero Games, forklarte avgjørelsen bak forsinkelsen.

"Vi er virkelig takknemlige for den positive responsen vi har fått fra spillere over hele verden siden vi kunngjorde Lost Soul Aside," heter det i uttalelsen. "Vi er fortsatt forpliktet til å levere en spillopplevelse av høy kvalitet. For å matche standardene Ultizero Games har satt for oss selv, kommer vi til å bruke litt ekstra tid på å finpusse spillet."

Forsinkelsen skyver bare spillet tilbake med noen måneder, men med tanke på hvor lang tid Lost Soul Aside har tatt å slippe allerede, kan dette ødelegge håpet til noen fans. Det er likevel mange spill igjen å gi ut i mai, så kanskje det ikke er så dumt å flytte det til den roligere august.

Lost Soul Aside lanseres på PS5 den 29. august, og på PC den 30. august.