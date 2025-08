Lost Soul Aside viser raske kombinasjoner og prangende våpen i ny trailer

HQ

Lost Soul Aside The Hack-and-Slash slippes om bare noen uker, og i forkant av den etterlengtede lanseringen har vi tatt en titt på alle våpnene du kan bruke for å ta knekken på fiendene dine i det kommende, fartsfylte actionspillet.

I traileren nedenfor får du se det lynraske sverdet, det ødeleggende storsverdet, den lange stavklingen og den ondskapsfulle ljåen. Hvert av disse våpnene har sine fordeler og ulemper, men selv med større våpen som storsverdet ser det ikke ut til at noen av dem virkelig kan bremse deg når det gjelder angrep.

Målet med spillet er selvfølgelig å bruke alle våpnene i vakre kombinasjoner der du sveiper en fiende opp i luften med sverdet ditt før du bytter til et større blad og slår dem i bakken igjen. Hvis du også trykker riktig på knappene i kombinasjonene, kan du bli enda sterkere og gjøre mer skade på fiendene du møter.

Lost Soul Aside lanseres 29. august til PC og PS5.