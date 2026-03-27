Lost-stjerne skal spille Freya i God of War-serien

Det virket som om mange av oss var ganske begeistret for Amazon og PlayStations kommende God of War TV-serie etter å ha fått vite at Ryan Hurst skal spille Kratos, Callum Vinson skal spille Atreus og Alastair Duncan kommer tilbake som Mimir, men den første titten på serien økte ikke akkurat hypen for de fleste. Kveldens kunngjøring vil forhåpentligvis hjelpe litt.

Variety bekrefter at Sonya Walger skal spille Freya i God of War -serien når den har premiere neste år. Den britiske skuespilleren er nok mest kjent som Penny Widmore i den fantastiske ABC-serien Lost, og det blir interessant å se hennes tolkning av "the Witch in the Woods"/Odins ekskone/Baldurs mor.

Dette betyr at en av de svært få store rollene som ennå ikke er besatt er hvem som skal spille Faye, Atreus' mor og Kratos' andre kone. Kan det være fordi de fortsatt håper at Daredevil-stjernen Deborah Ann Woll vil gjenta rollen hun spilte i God of War: Ragnarök? Det ville gi mening. Spesielt på grunn av ryktene om at Faye skal være en spillbar karakter i et kommende God of War -spill.