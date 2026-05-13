Lotus avduker ny 986 hestekrefter v8 hybrid superbil

Lotus har for lengst beveget seg forbi rimelig billige, lette sportsbiler, og godt inn i super- og til og med hyperbilproduksjonsterritoriet. De har nettopp avduket det som lett kan tolkes som selskapets helt nye flaggskip, men som hos så mange andre produsenter er det ikke en elbil, men snarere en hybrid.

Mer spesifikt har Lotus Cars avduket en splitter ny, ennå ikke navngitt hybrid V8-superbil som produserer mer enn 986 hestekrefter. Den er bare kjent som "Type 135", og den skal lanseres i 2028 og vil bli bygget i Europa. Lotus beskriver den som sin første virkelige superbil, som ligger over Emira og under den helelektriske Evija-hyperbilen, med en hybrid V8-drivlinje som leverer over 1 000 hestekrefter.

De første bildene viser en dramatisk design med midtmotor og svært aggressiv aerodynamikk, og en ganske stor diffusor bak. Samtidig har Lotus annonsert at de kommer til å lage Emira frem til 2027, og en oppdatering er på vei.

Flyttingen representerer en betydelig pivot for merkevaren. Etter å ha snakket om en helelektrisk fremtid i årevis, sikter Lotus nå mot en fordeling på omtrent 60 prosent hybridbiler og 40 prosent elbiler, ettersom den avtagende etterspørselen etter elbiler tvinger hele bransjen til å revurdere sine planer.