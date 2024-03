Louis Gossett Jr. har gått bort

HQ

Den amerikanske skuespilleren Louis Gossett Jr. gikk bort torsdag i Santa Monica, California, men dødsårsaken er ikke oppgitt. Han er mest kjent for sin rolle som den tøffe instruktøren sersjant Foley som gjør livet surt for Richard Gere i An Officer and a Gentleman.

For den rollen mottok han en Oscar for beste mannlige birolle. Han ble også den første svarte mannen som vant den prisen, og den tredje svarte skuespilleren som vant en Oscar totalt sett. I løpet av sin lange karriere vant han også en Emmy for sin rolle i serien Roots. Louis Gossett jr. ble 87 år gammel.