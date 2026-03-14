Louisianas statsadvokat saksøker Roblox for å ha eksponert mindreårige for seksuelle overgripere

HQ

Louisianas statsadvokat Liz Murrill saksøkte Roblox den 7. mars, og hevdet at spillplattformen, som markedsføres som trygg for barn, har blitt et sted der seksualforbrytere kan komme i kontakt med mindreårige. Murrill sa at hennes kontor har dokumentert et mønster av overgrepsaktivitet knyttet til Roblox. Etterforskere arresterte en mann i Hammond som brukte plattformen til å rette seg mot et barn. En separat sak ble rapportert i Lafourche Parish i forrige måned. "Hver uke arresterer vi seksuelle overgripere som finner barn på den plattformen og deretter innleder samtaler med dem, pleier dem, utnytter dem seksuelt og skader dem", sa Murrill.

Roblox' advokat, Ed Burbach, bestred statens påstander og bemerket at begjæringen inneholdt få spesifikke påstander om Louisiana. De hevdet at de ikke er ansvarlige for innhold generert av brukerne sine. "Roblox bruker mye tid på å sikre at de har en trygg plattform; vi må se hva dommeren baserer sin avgjørelse på når det gjelder påstandene her i Louisiana. Som dere hørte, var det ikke mange påstander som gjaldt delstaten Louisiana, så vi venter på å se om de vil bli avvist for å gi plass til andre krav," sier Burbach.

Det gjenstår å se om dette søksmålet vil føre til noen endringer på Roblox, eller om selskapet fortsatt mener at de nåværende tiltakene er tilstrekkelige.

