Loungefly lanserer ryggsekker med vinger til den nye Captain America-filmen

HQ

Sam Wilson kombinerer sin fortid som The Falcon og sin nåværende rolle som Captain America med sin nåværende drakt, noe som vises ved at han ikke bare har Steve Rogers' skjold, men også vingene hans.

Loungefly har tatt dette designet og kjørt videre med det, som vist i deres nye ryggsekker som ble lansert i forkant av premieren på Captain America: Brave New World. Det finnes en miniryggsekk, en crossbody-veske og en lommebok med glidelås.

Lommeboken har dessverre ingen vinger som kan stikkes ut, men både crossbody-vesken og miniryggsekken gir deg muligheten til å vise din indre Sam Wilson. Bare vær sikker på at du allerede har en lommebok ganske fullpakket allerede, da du kommer til å bruke en anstendig sum på disse ryggsekkene. $80 for mini, $70 for crossbody-vesken og $40 for lommeboken.

Marvel Studios

Dette er en annonse: