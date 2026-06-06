Lou's Lagoon lanseres i august, og en demo er nå tilgjengelig for spilling

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Hvis du er interessert i Tiny Roars koselige utforsknings- og håndverkseventyr, Lou's Lagoon, og er ivrig etter å høre mer om spillet og hva det har til hensikt å tilby fansen, har vi noen interessante nyheter å dele.

Som en del av Wholesome Games Showcase ble det nettopp bekreftet at en demo for spillet har falt og nå er tilgjengelig for å sjekke ut, slik at du kan oppleve åpningsdelen av den bredere historien.

Og hvorfor er det nå på tide med en demo, spør du? Lou's Lagoon er nesten klar til lansering, da det også ble avslørt at spillet vil debutere på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch så snart som 27. august.

Så hva venter du på, gå og sjekk ut spillet!