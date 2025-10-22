Louvre åpner igjen tre dager etter ranet i dagslys

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Louvre-museet har åpnet dørene igjen etter ranet der noen av Frankrikes mest verdifulle juveler forsvant på høylys dag. Besøkende har returnert til museet i dag, selv om galleriet som tyvene gikk til angrep på, fortsatt er stengt mens myndighetene forfølger spor. Tyveriet, som ble utført på bare noen minutter ved hjelp av elektroverktøy og et kjøretøy, har utløst en hastegjennomgang av sikkerhetstiltak over hele landet. Myndighetene understreker at tyveriet representerer et angrep på den nasjonale kulturarven, og etterforskerne jobber utrettelig for å spore opp de ansvarlige. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!