Louvre holder stengt på mandag i jakten på tyvene

Vi har nettopp fått nyheten om at Louvre vil holde stengt på mandag, ettersom politiet intensiverer jakten på teamet bak søndagens dristige smykkekupp. Tyvene, som beskrives som svært dyktige og muligens utenlandske, stakk av med flere kongelige skatter etter å ha brutt seg inn i Apollogalleriet midt på lyse dagen. Den syv minutter lange aksjonen har gitt ny næring til kritikken mot museumssikkerheten i Frankrike, og myndighetene har innrømmet svakheter i dagens sikkerhetssystemer. Etterforskerne fant noe utstyr som ble etterlatt under flukten, men de stjålne juvelene, som anses som uvurderlige, er fortsatt savnet.