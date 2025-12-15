Louvre holder stengt på mandag på grunn av streik

HQ

Louvre-museet i Paris vil holde stengt på mandag etter at de ansatte stemte for å streike over lønn, bemanning og arbeidsforhold, noe som forstyrrer tilgangen for tusenvis av besøkende til verdens mest besøkte museum.

Ifølge fagforeningsrepresentanter støttet rundt 400 ansatte streiken, med henvisning til det de beskrev som stadig dårligere arbeidsforhold og kronisk underbemanning. På museets nettside sto det at det var stengt på grunn av streiken.

Aksjonen kommer i en vanskelig tid for Louvre

Aksjonen, som er utlyst av fagforeningene CFDT, CGT og Sud, kommer på et vanskelig tidspunkt for Louvre, som fortsatt sliter med ettervirkningene av juvelkuppet i oktober til en verdi av rundt 88 millioner euro og nylige problemer med infrastrukturen, blant annet en vannlekkasje som har skadet gamle bøker.

Fagforeningene sier at de ansatte står overfor en stadig økende arbeidsmengde og uklare instruksjoner som gjør det vanskelig å utføre oppgavene sine. De krever at det ansettes flere fast ansatte, særlig innen sikkerhet og besøkstjenester, og at arbeidsforholdene forbedres.

Fagforeningene motsetter seg også en planlagt økning på 45 % i billettprisene for besøkende fra land utenfor EU fra midten av januar, som museet sier skal bidra til å finansiere renoveringen. Louvre har vanligvis rundt 30 000 besøkende per dag.