Louvre-kuppet ble utført av amatørkriminelle, ikke organiserte profesjonelle, sier aktor i Paris

Det dristige ranet mot Louvre i dagslys ble utført av småkriminelle og ikke profesjonelle, bekrefter statsadvokaten i Paris, Laure Beccuau, i en utvikling som har overrasket både etterforskere og offentligheten. To av de mistenkte er et par med barn, mens minst én gjerningsmann fortsatt er på frifot.

Ranet, som fant sted for to uker siden, gikk ut på at tyvene parkerte en stjålet lastebil utenfor museet, brukte en møbelheis for å komme opp i første etasje, brøt seg inn i et av de mest utsmykkede rommene og rømte på scootere med kronjuveler til en verdi av 88 millioner euro (76 millioner pund), alt på mindre enn sju minutter. Blant de stjålne gjenstandene var Napoleon 1.s smaragd- og diamanthalskjede og et diadem med 212 perler og nesten 2000 diamanter som en gang tilhørte keiserinne Eugénie.

Amatørfeil etterlater spor

Franske medierapporter antyder at tyvene var amatører, ettersom de skal ha mistet noen av de mest verdifulle juvelene under flukten og etterlatt seg verktøy og gjenstander som potensielt kan bære deres DNA. Beccuau understreket at de mistenkte kommer fra Seine-Saint-Denis, et av Frankrikes fattigste departementer, og at de er tidligere straffedømt, blant annet for tyveri.

Så langt har fire personer blitt siktet. Den 37 år gamle mannen er tiltalt for organisert tyveri og kriminell sammensvergelse, mens partneren hans er tiltalt for medvirkning til organisert tyveri. Ytterligere to menn, deriblant en 39-åring som tidligere har vært under rettslig tilsyn, er også siktet, men har bare delvis erkjent å ha vært involvert. Tre andre som ble pågrepet i forbindelse med razziaen, ble løslatt uten siktelse.

Etterforskerne forfølger alle spor, inkludert parallellmarkedet, i håp om å finne igjen de stjålne juvelene. "Det kan brukes til hvitvasking av penger, det kan brukes til handel; alle spor blir utforsket", sa Beccuau, uten å avsløre detaljer om den pågående etterforskningen.

Til tross for den sofistikerte operasjonen utelukket påtalemyndigheten at Frankrikes elite innen organisert kriminalitet var involvert, og beskrev tyveriet som "en type kriminalitet som vi vanligvis ikke forbinder med de øvre sjiktene" av kriminelle nettverk.