Louvres videosikkerhetspassord var angivelig... "LOUVRE"

Man skulle tro at verdens mest berømte museum, som huser Mona Lisa, Venus fra Milo og nok uvurderlig kunst til å finansiere en liten nasjon, ville ha et like sofistikert sikkerhetssystem. Vel, ikke helt.

En ny rapport fra den franske avisen Libération hevder at passordet til Louvres videoovervåkningssystem bokstavelig talt var "Louvre". Det er riktig, kanskje et skritt over "Alohomora", men likevel...

Kan kreve mer enn et enkelt passord

Ifølge Libération har revisjoner som strekker seg flere år tilbake i tid, avdekket åpenbare sikkerhetsbrister, fra svake passord til 20 år gammel programvare som fortsatt kjører på museets systemer. En rapport fra Frankrikes nasjonale cybersikkerhetsbyrå fra 2014 bekreftet den pinlige detaljen: Ja, passordet var virkelig "Louvre".

Avsløringen kommer bare uker etter at en gruppe tyver gjennomførte et av de dristigste ranene på flere tiår og stjal kronjuveler verdt flere titalls millioner dollar midt på lyse dagen. De skal ha tatt seg inn gjennom et vindu i andre etasje ved hjelp av elektroverktøy og en stigebil, fullført jobben på bare åtte minutter og forsvunnet inn i Paris.

Myndighetene har siden arrestert fire personer, men de stjålne juvelene er fortsatt savnet. Selv om etterforskerne ikke har bekreftet at overvåkningssystemet spilte noen rolle i ranet, har avsløringen av passordet bare gjort situasjonen enda mer pinlig for institusjonen som en gang ble ansett som en av de sikreste i verden.