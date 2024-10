Love Actually-regissøren er tilbake med en ny julefilm i år

For noen år siden ga Netflix oss en animert julefilm som raskt ble en klassiker. Den helt herlige Klaus er fortsatt en favoritt i mange hjem i juletiden, men det ser ut til at strømmetjenesten tar sikte på å fange lynet i en flaske igjen.

I år har Netflix bestemt seg for å ta utfordringen med å filmatisere Love Actually, About Time, Notting Hill, og Yesterday forfatter Richard Curtis' barnebokserie, alt sammen i et forsøk på å skape en animasjonsfilm kalt That Christmas.

Filmen dreier seg om flere familier og venner og utforsker kjærlighet og ensomhet, samtidig som julenissen gjør en stor feil. Den eksakte plott-synopsis legger til: "Den julen følger en serie sammenflettede fortellinger om familie og venner, kjærlighet og ensomhet, og julenissen som gjør en stor feil, for ikke å snakke om et enormt antall kalkuner!"

That Christmas har premiere på Netflix 4. desember. Den animeres av Locksmith Animation, regisseres av Love, Death & Robots og Simon Otto fra How to Train Your Dragon, produseres av Moana og Nicole P. Hearon fra Frozen og Adam Tandy fra The Thick of It, og alt mens Curtis er tilknyttet som manusforfatter for prosjektet. Sjekk ut traileren for filmen nedenfor.