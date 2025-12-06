Love Actually-stjerne mener romantiske komedier ikke er like gode som før

I en periode fikk vi mange gode romantiske komedier, men som med alt annet kommer og går trender, og forbrukernes interesser endrer seg. Dette har ført til en reduksjon av romantiske komedier på det store lerretet, og mange nye tilskudd til sjangeren har i stedet funnet et hjem på strømmetjenester.

HQ

En som har lang erfaring med å jobbe med romantiske komedier, og en av de mest populære av dem, Thomas Brodie-Sangster fra Love Actually, har snakket med Daily Telegraph (takk til The Guardian) om denne endringen, og hvordan den har ført til at gode romantiske komedier nesten er et produkt av en "svunnen tid".

Brodie-Sangster er kjent for rollen som tenåringen Sam i den populære filmen fra 2003, og uttalte "Det var en litt enklere tid, og det er kanskje mer romantisk.

Og det var noen store, som Nancy Meyers og Nora Ephron, som gjorde noen strålende ting på 90-tallet: When Harry Met Sally, You've Got Mail, Sleepless in Seattle, de er bare strålende filmer.

"Ting går rundt og kommer rundt, moter skifter, og når de gjøres bra, kan en god romantisk komedie være strålende. Jeg håper at de kommer tilbake."

Han fortsetter med å forklare at rom-coms er mer eller mindre "forbeholdt streamerne" i disse dager, og at "når volumet går opp, kan kvaliteten - ikke nødvendigvis alltid - men den kan gå ned."

Er du enig med Brodie-Sangster om tilstanden for romantiske komedier på 2020-tallet?