Love, Death, and Robots avslÃ¸rerer verdenskjente regissÃ¸rer for sesong 3

Med bare 11 dager til premieren har Netflix gitt oss den første skikkelige traileren for tredje sesong av Love, Death, and Robots, og i tillegg til å gi oss noen klipp fra ulike episoder avslører traileren også hvem som skal regissere hver episode. Dermed har vi blant annet fått vite at David Fincher (Alien 3, Se7en og veldig mye mer) endelig skal innta regissørstolen også på toppen av å fortsatt produsere serien. Som om det ikke var nok kommer Deadpool-regissøren Tim Miller og flere andre tilbake for å forhåpentligvis levere enda en glimrende sesong av den kule serien.