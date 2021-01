Lovecraft Country-skaperen overtar Tomb Raider 2

Du ser på Annonser

Selv om Roar Uthaug sin Tomb Raider-film ikke gjorde det like bra som Warner Bros. hadde håpet bekreftet selskapet etter hvert at en oppfølger er på vei. Etter litt om og men virket det som om Ben Wheatly skulle få regissørjobben og at filmingen ville starte forrige april, men Covid-19 satte selvsagt en stopper for det. Dermed ble det selvsagt rot i timeplanen til folk, så nå har et regissørskifte blitt nødvendig.

Etter noen timer med rykter kan Misha Green, skaperen av blant annet Lovecraft Country og Underground, nå bekrefte at hun skal regissere Tomb Raider 2. Samtidig skriver hun at Tomb Raider Legend er favorittspillet hennes hva klassikerne angår mens Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider må dele førsteplassen i den nye Survival-serien, noe som kanskje gir en indikasjon på hva vi har i vente når prosjektet forhåpentligvis blir en realitet.