LowHigh kronet Tekken World Tour Finals 2025-mester

HQ

2025-finalen for Tekken World Tour ble avsluttet i løpet av den siste helgen, med de beste spillerne fra hele verden som strømmet til Malmö, Sverige i jakten på løvenes andel av en premiepott på $ 300,000.

Med dette arrangementet nå i bøkene, har vi en seierherre å feire, med sørkoreanske Yoon "LowHigh" Sun-woong kronet som mester, etter å ha beseiret en annen sørkoreansk Park "Mangja" Geon-ho i den store finalen.

LowHigh skilte seg ut med sin beherskelse av Bryan, en ferdighet som viste seg å være for undertrykkende for Mangjas lov til å overvinne. Dette førte til en ganske dominerende seier, med LowHigh som vant finalen på en rask 3-0-måte.

Dette resultatet betyr at LowHigh kan reise hjem med 100 000 dollar i lommen, pluss direkte kvalifisering til Tekken 8 Esports World Cup-turnering og 2026 Tekken World Tour også.