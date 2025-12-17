Luc Besson presenterer sin versjon av Dracula på kino 6. februar

Vampyrmyten, en klassiker som har strukket seg over århundrer med folklore og menneskelig litteratur frem til slutten av 1800-tallet, da Bram Stoker utkrystalliserte den til en romantisk figur, grev Dracula. Siden den gang har utallige filmatiseringer av romanen (og avledet materiale) funnet veien til film og TV (og videospill også).

Bela Lugosi, Christopher Lee og Gary Oldman har spilt den udødelige skapningen, mens henholdsvis Tod Browning, Terence Fisher og Francis Ford Coppola har regissert filmversjonene. Og nå er det Luc Bessons tur til å regissere Caleb Landry Jones i hans nye Dracula, en film produsert av Vertical som kommer på kino den 6. februar 2026. Landry Jones skal spille grev Vlad, mens Zoë Bleu skal spille både Elisabeta og Mina. Oscar-vinneren Christoph Waltz vil gi et nytt ansikt til en prest, og helt klart også en nytolkning av professor Van Helsing.

Det merkelige med denne utgivelsen kommer fordi denne filmen ble utgitt i visse markeder (for eksempel de nordiske landene) for flere måneder siden, under tittelen Dracula: A Love Tale. Vi dedikerte til og med en anmeldelse til den her i Gamereactor, hvor vi beskrev den som en noe deflatert skrekkfilm som likevel kunne se Robert Eggers' Norferatu i øynene.

Filmens synopsis lyder som følger: "Når kona til en 1400-tallsfyrste blir brutalt myrdet, tar han avstand fra Gud og fordømmer selve himmelen. Forbannet med evig liv blir han gjenfødt som Dracula, en udødelig krigsherre som trosser skjebnen i et blodig korstog for å bringe sin tapte kjærlighet tilbake fra de døde."

Du kan se den første traileren for Dracula, som kommer på kino 6. februar 2026, nedenfor. Synes du Luc Bessons nye versjon ser interessant ut?

