Luca Guadagninos biografiske film om Sam Altman ble avvist av de store filmstudioene

Luca Guadagninos « Artificial », en biografisk film om OpenAI-sjefen Sam Altman med Andrew Garfield i hovedrollen, var planlagt å ha premiere tidlig i 2027 av Amazon MGM. Nylig droppet imidlertid studioet filmen, noe som virket som en plutselig og merkelig beslutning – inntil man husker at Amazon for noen måneder siden kunngjorde en investering på 50 milliarder dollar i OpenAI.

HQ

Nå er « Artificial » på jakt etter et nytt hjem, men blir avvist av de store filmstudioene. Netflix, A24, Focus Features og Warner Bros.’ Clockwork har alle nektet å ta over filmen, ifølge Variety. Det er imidlertid noen studioer som fortsatt er interessert, og Mubi og Neon skal angivelig ha vist interesse.

Hvorfor vil selskaper som enten allerede har inngått samarbeid med AI eller er i ferd med å gjøre det, holde seg unna denne biografiske filmen om teknologiens største navn? Vel, kanskje ikke overraskende, fremstiller « Artificial » ikke Altman i det beste lyset. Altman blir angivelig fremstilt som en patologisk løgner, og Elon Musk, som også dukker opp i filmen, fremstilles som antipatisk.