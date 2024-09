Lucas og Spielberg har vært "konstant involvert" i arbeidet emd Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Verken George Lucas eller Steven Spielberg var praktisk involvert i fjorårets Indiana Jones and the Dial of Destiny, annet enn som utøvende produsenter. Man skulle dermed tro at de heller ikke ville ha noe med det kommende spillet Indiana Jones and the Great Circle å gjøre.

Men ... tilsynelatende er de veldig mye i loopen. Dette bekreftes i et intervju med det svenske studioet MachineGames i The Guardian. Designdirektør Jens Andersson forklarer at prosjektet er en drøm å jobbe med:

"Å jobbe med dette spillet ... Det har vært en barndomsdrøm. Det er bare en av de [merkevarene] som du tror du aldri vil få muligheten til å jobbe med."

På spørsmål om Lucas og Spielberg har vært involvert, forklarer Andersson:

"De har vært involvert hele tiden. Vi har gitt dem regelmessige produksjonsoppdateringer gjennom hele prosjektet."

Det høres altså ut som om vi har et autentisk eventyr å se frem til, selv om duoens merittliste med Indiana Jones ikke har vært god, ettersom deres forrige Indiana Jones-film, The Kingdom of the Crystal Skull fra 2008, ikke akkurat ble hyllet. Kreativ direktør Axel Torvenius er imidlertid tydelig optimistisk og konkluderer:

"Jeg tror det som vil overraske folk er hvor autentisk det føles. Vi er ekstremt fornøyde med hvor vi er for øyeblikket. Hvis du er en Indiana Jones-fan, vil dette være din fix."

Indiana Jones and the Great Circle lanseres for PC og Xbox Series X/S i desember. Det vil også være tilgjengelig for PlayStation 5 neste år.