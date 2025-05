Lucas Vázquez og Real Madrid er enige om separasjon

HQ

En av Real Madrids kapteiner kommer til å ta farvel med klubben i sitt liv etter sommerens VM for klubblag i USA. Lucas Vázquez, som har vært i Real Madrid siden 2007 på La Fábrica, har kommet til enighet med klubben om å gå hver til sitt om en drøy måned.

Som Fabrizio Romano har rapportert, har de to partene ikke kommet til enighet om en forlengelse, og det ser ut til at beslutningen om å forlate klubben nå er ugjenkallelig ettersom kontrakten hans utløper. I fotballens verden vet vi aldri hva som vil skje, men etter et så langt forhold kan galicieren kanskje se seg om etter nye utfordringer utenfor hovedstaden.

Vi vet fortsatt ikke hva Lucas Vázquez' neste destinasjon blir, ettersom han forlater Los Blancos med fem Champions League-titler og fire hjemlige ligatitler i bagasjen. Alt tyder på at han har tilbud utenfor Europa, men han kan også vurdere ulike alternativer uten å forlate kontinentet.

Real Madrids planer går i en annen retning. De ønsker å forynge visse deler av troppen til neste sesong under ledelse av Xabi Alonso, og det ser ut til at de etter signeringen av Dean Huijsen og Trent Alexander-Arnold går etter Álvaro Carreras, en Benfica-venstreback som det ser ut til at de må betale oppsigelsesklausulen for.