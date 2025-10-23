Lucas Vázquez reagerer på Bernabéu-tifoen: "Jeg drømte om det som barn, jeg levde det som mann"

HQ

Real Madrid-fansen hyllet Lucas Vázquez under onsdagens kamp mot Juventus i Champions League, som endte 1-0 etter mål av Jude Bellingham. Fansen viste en tifo med et bilde av Lucas Vázquez som barn på Bernabéu, for å hedre fotballspilleren som forlot klubben i fjor sommer.

Vázquez begynte på akademiet og signerte senere for hovedlaget i 2015, hvor han spilte som høyreback frem til i fjor sommer. Han vant 23 titler, inkludert fire ligatitler, seks Champions League-titler og én spansk cup.

Vázquez, som nå spiller i Bayer Leverkusen, reagerte på hyllesten og la den ut på Instagram. "Jeg drømte om det som barn. Jeg levde det som en mann. Stolt og takknemlig, alltid. Selv om jeg er langt borte, er hjertet mitt fortsatt der. Takk for så mye, Real Madrid."

Mange av hans tidligere Madrid-kolleger, inkludert pensjonerte spillere som Toni Kroos eller Marcelo, svarte på innlegget, til og med den offisielle kontoen til Bayer Leverkusen.