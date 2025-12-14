Lucasfilm er klar over at David Corenswet ønsker å bli en del av Star Wars-universet

HQ

For mange menn er Superman innbegrepet av drømmerollen. Du får være muskuløs, kjekk og en venn av alle. Men selv om han stortrives i rollen som Supes, har David Corenswet blikket rettet mot en galakse langt, langt borte.

Corenswet har tidligere sagt at han gjerne vil være en del av Star Wars-universet i en hvilken som helst rolle, men han har sagt at hans drømmerolle ville være å spille en X-Wing-pilot. Nylig fortalte han CNN at han har sagt dette til Lucasfilm. "De er klar over det", sa han da han ble spurt om han hadde kontaktet selskapet om å oppfylle drømmen sin.

Med Superman som virkelig har kastet Corenswet frem i forgrunnen i Hollywood, kan vi forestille oss at han snart vil bli pakket inn i alle slags roller ved siden av DCU-opptredenene sine. Det er imidlertid uvisst om han vil være i stand til å hoppe over til en annen franchise mens han leder en.