Lucasfilm vurderer å lage en TV-serie om Indiana Jones

HQ

Det finnes en fremtid for Indiana Jones selv om Harrison Ford legger hatten og pisken på hylla for godt etter Indiana Jones and the Dial of Destiny.

I et intervju med Entertainment Weekly kommenterte Lucasfilm-sjef Kathleen Kennedy hva som kommer til å skje med franchisen, samtidig som hun bekreftet (for de som tvilte) at ja, Indiana Jones and the Dial of Destiny er Harrison Fords siste film som tittelfiguren.

"Det er Harrisons siste film. Det er slik vi ser på Indy-serien. For å være helt ærlig, hvis vi skulle gjøre noe akkurat nå ville det kanskje være en TV-serie senere, men vi gjør ikke noe for å erstatte Indiana Jones. Nå er det slutt. Harrison Ford har spilt i fem filmer. Og Harrison er så spesifikk og unik når det gjelder å skape denne rollen. Steven er enig med oss i at vi ikke ville gjøre det."

Ford har selv flere ganger tidligere gjort det klart at han er ferdig med Indiana, så det er ikke rart det har gått rykter om en TV-serie med et fokus på en ung Abner Ravenwood i hovedrollen, altså Marion Ravenwoods far og Indianas mentor.

Synes du Indiana Jones-universet skal få fortsette uten Harrison Ford eller bør Disney for en gangs skyld klare å stoppe noe?