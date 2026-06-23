Lucca Comics & Games feirer 60-årsjubileum med et omfattende program innen videospill og tegneserier

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Det finnes en rekke store messer og festivaler innen underholdningsbransjen som arrangeres årlig over hele Europa. Videospillfans gleder seg til Gamescom i august, filmelskere har reservert mai i kalenderen for filmfestivalen i Cannes, og det finnes også et stadig større utvalg av tegneserieorienterte arrangementer, blant annet Comicon Napoli, San Diego Comic Con Malaga og MCM Comic Con. Italienske lesere vet sikkert at en av årets største er Lucca Comics & Games, og i 2026 blir det planlagte arrangementet større enn noensinne for å feire 60-årsjubileet.

Tidligere i dag holdt Lucca Comics & Games en pressekonferanse der de la frem planene og programmet for messen, som skal finne sted mellom 28. oktober og 1. november. Gamereactor fulgte med på pressekonferansen og kan dele følgende nyheter med dere.

For det første ble hovedplakaten for dette 60-årsjubileet avslørt, signert av den italienske tegneserieveteranen Claudio Castellini. Den regnes som en «meta-plakat» og består av «et enkelt, detaljrikt bilde, fullt av symbolikk, referanser og påskeegg, som bringer hovedpersonene fra Luccas historiske plakater tilbake på scenen sammen.» Det vil også bli laget en alternativ plakat av det 10 år gamle franske talentet Louise Stéphant, som ble hyllet som fremtiden innen illustrasjon og tegneserier.

Lucca Comics & Games

Deretter var det på tide å avsløre de ulike store navnene og stjernene som vil være til stede i år. For fans av videospill og tegneserier vil det være mange grunner til å reise til Lucca denne høsten, som du kan se i den fullstendige listen over bekreftede talenter nedenfor.

Lucca Comics & Games 2026 – tegneserietalenter:



Go Nagai (skaper av Grendizer)



Tōru Fujisawa (skaper av Great Teacher Onizuka)



Jung Ji-hoon (skaper av The Horizon)



Chang Sheng (kjent for sine science fiction- og fantasyverk med hyperrealistiske kvinnelige hovedpersoner)



Frank Miller (forfatter av blant annet Batman: The Dark Knight Returns og Daredevil: Born Again)



Jonathan Hickman (kjent for blant annet tegneseriene X-Men, Spider-Man og Fantastic Four)



Peach Momoko (mest kjent i nyere tid for å ha skrevet og illustrert «Ultimate X-Men»)



Paco Roca (spansk forfatter kjent for «Wrinkles»)



Gregory «Seth» Gallant (veteran og elsket nordamerikansk tegneserieforfatter)



Samantha «Boum» Leriche-Gionet (kanadisk forfatter og illustratør kjent for The Jellyfish)



Tillie Walden (amerikansk kunstner som også skal lede et panel kalt Time Capsule, der hun vil «utforske tegneseriespråkets potensial»)



Alessandro Barbero, Davide Savelli og Iris Biasio (kjent for «Garibaldi»)



Mario Moroni (kjent for Achille & KiPI – I Disconnessi di M1RC)



Lucca Comics & Games / Michele Quilici

Talenter innen videospill på Lucca Comics & Games 2026:



Yoshinori Kitase (produsent av «Final Fantasy VII: Remake Trilogy» og regissør av den originale «Final Fantasy VII»)



Hideki Kamiya (skaper av Devil May Cry, Bayonetta, Okami og flere)



Stephen Bliss (kunstner som har laget omslagene til GTA III, Vice City, San Andreas, GTA V, Red Dead Redemption og L.A. Noire)



Daniel Dociu (mannen bak den visuelle identiteten til Guild Wars)



Noah Falstein (veteran fra LucasArts med meritter fra The Secret of Monkey Island)



Chris Darril (skaper av Bye Sweet Carole og Remothered)



I tillegg til alt dette er det lagt opp til en rekke aktiviteter for de som er interessert i samleobjekter, kortspill og brettspill. Det er planer om å åpne en Pop Mart-butikk som skal tilby unike Pop-figurer, et Pokémon Play Lab for å feire 30-årsjubileet for lommemonstrene, et Magic: The Gathering-panel med illustratørene Rebecca Guay og Scott M. Fischer, og mye mer.

Lucca Comics & Games / Andrea Cardini

Lucca Comics & Games vil også by på musikalske opptredener fra Yōko Kanno, Finley og I Cavalieri del Re.

Det er selvfølgelig planlagt en enorm mengde aktiviteter for denne 60-årsjubileumsutgaven, og hvis du er interessert i å delta, vil billettene bli lagt ut for salg fra 24. juli for de som kjøper tidlig, alt før den vanlige billettsalget starter 1. september.