Lucid avslører Cosmos og Earth Electric SUV-er for å ta på seg Tesla Model Y

HQ

Lucid har offisielt avslørt to nye elektriske SUV-er kalt Lucid Cosmos og Lucid Earth, som vil lede selskapets press inn i det rimeligere EV-markedet etter lanseringen av Air for noen år siden.

De to modellene ble introdusert under en investorpresentasjon av Lucid Motors, hvor selskapet skisserte planer for en ny mellomstor kjøretøyplattform som tar sikte på å konkurrere med EV-crossovers med høyt volum som Tesla Model Y.

Begge SUV-ene vil dele den samme underliggende arkitekturen og bruke Lucids nye Atlas elektriske drivlinje. Ifølge selskapet er det nye motorsystemet rundt 23 % lettere og bruker 30 % færre deler, noe som bidrar til å redusere produksjonskostnadene og samtidig forbedre effektiviteten.

Lucid sikter også mot imponerende rekkeviddetall. Tidlige estimater tyder på at Cosmos kan levere en rekkevidde på rundt 480 kilometer med et batteri på bare 69 kWh, delvis takket være en svært aerodynamisk design.

De nye modellene vil kjøre på en 800-volts elektrisk arkitektur, noe som gir mulighet for raskere lading og avanserte strømfunksjoner.

Viktigst av alt, Lucid sier at prisene for kjøretøy på den nye plattformen vil starte under $ 50,000, noe som gjør dem betydelig mer tilgjengelige enn selskapets nåværende utvalg.

Produksjonen av de nye SUV-ene forventes å starte rundt 2026.