Lucid Falls er et psykologisk skrekkspill som utspiller seg i en surrealistisk og skremmende verden

Som en del av Day of the Devs utstillingsvindu, Eldamar Studio gjorde en opptreden for å presentere for verden sitt kommende psykologiske skrekkspill kjent som Lucid Falls. Bygget på Unreal Engine 5, handler denne enkeltspillertittelen om å navigere i surrealistiske og skremmende land for å pakke ut hemmelighetene de holder.

Premisset forklarer at det hele foregår i en klar drøm, der hovedpersonen må kjempe mot skremmende skapninger og skifte tyngdekraft for å nå ellers umulige steder, alt mens han overvinner tøffe utfordringer og gåter, og håndterer den surrealistiske og ubehagelige bøyende virkeligheten som ofte deler mer og mer om den mørke sannheten bak området på Lucid Falls.

Foreløpig er det ingen fast lanseringsdato for spillet, men Eldamar opplyser at målet er å lansere det i 2026 på PC. Det kan også bli en eventuell konsollansering for spillet, men dette har utvikleren ennå ikke helt bestemt seg for.

For mer på Lucid Falls, sjekk ut traileren for spillet nedenfor.