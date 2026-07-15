Lucky: Sesong 1

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Selv om jeg ofte har vært ganske åpen om min støtte og mine positive inntrykk av Apple TVs ulike serier, ville det, hvis man måtte være kritisk til én del av strømmetjenestens vanligvis høykvalitets TV-prosjekter, være at de kan være litt for lange. Det finnes en rekke serier som følger det stadig mer vanlige formatet med sesonger på 10 episoder, og ærlig talt trenger mange av dem ikke å passe inn i denne malen, noe som gjør at de ender opp med å føles litt langtekkelige. Dette kan man ikke si om « Lucky.

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Den nyeste TV-serien fra Apple TV har Anya Taylor-Joy i hovedrollen som den reformerte kriminelle « Lucky, som havner i konflikt med FBI og en rekke hensynsløse gangstere på grunn av 10 millioner dollar i stjålne kontanter. Serien utspiller seg i California og Las Vegas, og er en fartsfylt affære der « Lucky hele tiden er på flukt, stadig blir kastet inn i livstruende situasjoner, men likevel ofte klarer å vri seg fri til tross for alle odds. Man kan si at denne hovedpersonen er... « Lucky.

Æren tilhører showrunnerne Jonathan Tropper og Cassie Pappas, for « Lucky er et pokker så underholdende eventyr fra start til slutt. Det er svært få øyeblikk der tempoet avtar, ettersom vi blir presentert for biljakter, intense fluktsekvenser til fots, brutale og ofte voldelige kampscener som er laget for å føles mer autentiske og ikke dreier seg om en leiemorder på John Wick-nivå som bare viser seg frem. Dette føles litt som om noen tok «Heat», tonet den ned og gjorde den mindre rå, og deretter strakk den ut til syv TV-episoder i stedet for et par timers film.

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Så ja, vi snakker om en spenningsfylt tur uten bremser, et engasjerende krimdrama med intrikat og smart bruk av narrative vendinger, alt pakket sammen til en elegant fortelling der Taylor-Joy stjeler rampelyset og ytterligere viser sine ferdigheter som hovedrolleinnehaver. Hun er virkelig en effektiv hovedrolleinnehaver i denne serien, selv om dette kanskje skyldes at mange av birollene mangler ekte følelser og i bunn og grunn er ment å ligne apatiske gangstere og skurker. Jada, det finnes hevngjerrige biroller som får deg til å forakte dem for hvordan de behandler verden så dårlig, ikke minst Timothy Olyphants farsfigur John, pluss målbevisste og drevne FBI-agenter som Aunjanue Ellis-Taylors strenge Rand, men når det kommer til faktiske, ærlige og effektive følelsesmessige kvaliteter, er Taylor-Joys « Lucky stort sett i en klasse for seg selv her.

Jeg vil også legge til at den grunnleggende strukturen i fortellingen ikke gir mye rom for at mange av de andre karakterene skal komme til sin rett. « Lucky er, som forventet, seriens midtpunkt, men det er egentlig bare fire karakterer i denne serien, da resten enten er biroller eller har sporadiske opptredener uten nok skjermtid til å etterlate et tydelig og varig inntrykk. Kanskje skyldes dette den relativt korte spilletiden (sett i forhold til en TV-serie) på syv episoder, men det legger et stort press på Taylor-Joy, Olyphant, Ellis-Taylor og Annette Bening til å bære mye av byrden, og for det meste klarer de å håndtere dette presset og denne tyngden.

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Som vi alltid fremhever når det gjelder Apple TV-prosjekter, oppfyller også « Lucky de vanlige kravene til imponerende høy produksjonskvalitet og en gjennomgående tydelig oppmerksomhet på detaljer. Dette er en TV-serie i toppklasse, og en du vil sette stor pris på de fem til seks timene det tar å se rulleteksten til den siste episoden begynne å rulle.

Av disse grunnene skiller « Lucky seg ut som nok en TV-suksess i Apple TVs allerede omfattende og fantastiske portefølje av prosjekter. Serien blir ikke for lang, den byr på en stram og sammenhengende handling, og hovedrolleinnehaverne briljerer i sine respektive roller. Det er også en velskrevet, selvstendig fortelling, og jeg håper faktisk at det forblir slik, og at det ikke blir press for å lage en oppfølger hvis det ikke til syvende og sist driver helheten fremover på en meningsfull måte. Slik det er nå, er « Lucky rett og slett nok et flott tilskudd til Apple TVs programutvalg.