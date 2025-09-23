Ludwig Göransson er tilbake for å lage musikken til The Mandalorian & Grogu
Og vi har også den første filmplakaten å vise dere.
Etter to virkelig sterke sesonger fikk den tredje sesongen av The Mandalorian en noe blandet mottakelse. Kanskje var det derfor Disney gikk tilbake til tegnebrettet og bestemte seg for å lage en film i stedet for en fjerde sesong.
I går kunne vi vise den første traileren til The Mandalorian & Grogu, som bød på mye nostalgi og klare indikasjoner på at vi kan se frem til tradisjonell Star Wars-action. Og tilsynelatende vil den også ha et flott lydspor.
StarWars.com rapporterer at "filmens musikk er komponert av Ludwig Göransson, som er tilbake for å lage filmmusikk til serien nok en gang." Den svenske komponisten skrev også musikken til TV-serien (inkludert det fantastiske hovedtemaet), noe som ga ham ikke mindre enn to Emmy-priser.
Premieren er satt til 22. mai neste år, og du kan sjekke ut den første filmplakaten nedenfor, som tydelig er inspirert av klassiske Hollywood-matinéer.