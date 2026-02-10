Luffy og gjengen møter flere allierte og fiender i den nyeste One Piece traileren

HQ

Det er en måned til One Piece vender tilbake til Netflix. Det har vært litt av en ventetid mellom den første sesongen og denne oppfølgeren, men nå er vi på oppløpssiden, og sesong 2 har offisiell premiere på strømmeplattformen 10. mars.

I den anledning har Netflix nå delt nok en trailer for One Piece, som gir oss et nytt glimt og en forsmak på hva slags action og møter Luffy og resten av Stråhattgjengen vil møte på sin pågående reise mot Grand Line.

For å feire tilbakekomsten av One Piece, er Netflix også vertskap for en rekke arrangementer rundt om i verden dedikert til showet, med tre europeiske alternativer som skal være tilgjengelige. Det første vil løpe mellom 27. februar og 1. mars på Brussels Expo i Belgia, med dette som en stand på konferansen. Den neste blir å finne i Paris, Frankrike mellom 28. februar og 1. mars, selv om omfanget av dette arrangementet ennå ikke er bekreftet. Og til slutt, mellom 6. og 8. mars, vil Piazza Gae Aulenti i Milano i Italia være vertskap for et stort arrangement der området vil bli forvandlet til Loguetown. For mer informasjon om arrangementene, og hva som planlegges i Nord-Amerika, Asia og Afrika, kan du gå inn her.

Ellers kan du sjekke ut den siste sesong 2-traileren nedenfor.