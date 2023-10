Luften har gått ut av NFT-ballongen, og 95 % av alle gjenstander har mistet sin verdi

HQ

Er slutten nær for NFT-er og kryptokunst? For de brede massene er det mye som tyder på dette, og etter å ha nådd toppen i 2021 da Paris Hilton, Jimmy Fallon og mange andre kjendiser åpent viste sin støtte til det har luften nå gått helt ut av NFT-markedet. Dette ifølge en ny rapport fra Dappgambl som indikerer at 95 prosent av alle samlinger i dag har null verdi.

I tillegg til dette er 79 prosent av alle kryptosamlinger helt usolgte, og av de som faktisk finner en kjøper i dag har bare én prosent av disse objektene en verdi på 6000 dollar eller mer. Den absolutt største andelen, nesten halvparten av alle NFT-er som selges, har en verdi på mellom 5 og 100 dollar. Med andre ord langt fra de millionene som folk har investert i sine digitale, kjedelige aper.

Det er fortsatt samlinger som har en høy oppført verdi, men svært få av disse har faktisk blitt solgt. Dappgambl fant for eksempel en NFT-samling som hadde en hypotetisk verdi på 13 millioner dollar, men som bare ble solgt for 18. Men interessen har ikke bare kjølnet for kryptokunst, men også for digitale valutaer, der mange mindre samlinger nesten helt har forsvunnet.

Store aktører som BitCoin og Etherium har imidlertid fortsatt høy verdi, selv om prisene er klart lavere enn da rushet var på topp.

Har du investert noe i kryptovalutaer eller NFT-er, og tror du de vil komme tilbake?