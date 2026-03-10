Luigi får Lego Mario Kart-behandling med Mach 8-settet

HQ

Siden det er Mario Day (10. mars), har Nintendo kunngjort en utvidelse av samarbeidet med Lego, alt som en del av et forsøk på å utvide det byggbare Mario Kart-sortimentet som paret tilbyr. Luigi kommer snart til å bli en nøkkelspiller igjen på det store lerretet via en opptreden i The Super Mario Galaxy Movie, og den ikoniske broren til Mario med den grønne hatten vil snart også være stjernen i sitt eget Legosett.

Et Luigi & Mach 8-sett har blitt avslørt som ser den høyere rørleggeren hoppe inn i den lynraske gokarten og klar til å løpe mot et rutete flagg. Det er et lignende sett som det eksisterende Mario-alternativet, ved at vi finner en sittende Luigi, med marginalt bevegelige armer, hender og hode, plantet i en versjon av den berømte gokarten, med Luigi-branding og flammer som spytter ut bak.

Totalt ser vi på et sett som selges for £ 159,99 / € 179,99 / $ 179,99, noe som er overraskende rimelig for et sett som spenner over 2,234 deler. Det er også et ganske stort sett på 25 cm høyt, 41 cm langt og 23 cm bredt, med forhåndsbestillinger nå tilgjengelig og frakt / en umiddelbar kjøpsdato planlagt i tråd med filmpremieren 1. april.

Vil du snagge dette siste Lego Mario (eller rettere sagt Luigi) Kart-settet?

