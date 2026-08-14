Luigi Mangione, mannen som drepte administrerende direktøren for helselobbyen, kan ha inngått en avtale med påtalemyndigheten og skal i dag møte i føderal domstol

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Historien om Luigi Mangione, mannen som skjøt og drepte administrerende direktør for et helseforsikringsselskap på Manhattan, skapte overskrifter over hele verden. Luigi Mangione begikk en forbrytelse – det er det ingen tvil om – men offentligheten identifiserte seg også raskt med ham, noe som satte søkelyset på spenningen rundt helsevesenet i et land der en forsikringspolise verdt flere millioner pund ikke alltid er synonymt med behandling av sykdom.

Siden forbrytelsen fant sted i desember 2024, har Mangione sittet i varetekt, og han har erklært seg ikke skyldig i de ulike tiltalepunktene som påtalemyndigheten har rettet mot ham: statsterrorisme, drap, besittelse av skytevåpen og dokumentforfalskning. Overraskende nok har to dommere avvist anklagene om terrorisme og drap av første grad på delstatsnivå, og forsvaret har til hensikt å benytte en delstatslov kjent som New Yorks «double jeopardy»-lov for å hindre at han blir tiltalt på nytt for disse lovbruddene i andre pågående saker.

Ifølge Reuters kan Mangione imidlertid nå ha inngått en avtale med påtalemyndigheten om å erkjenne seg skyldig i noen av disse tiltalepunktene, og dermed potensielt unngå livstidsdom (dødsstraff er allerede utelukket) og til og med få straffen redusert til under 25 år. Både Mangiones advokater og påtalemyndigheten fra den amerikanske statsadvokatens kontor på Manhattan ba i fellesskap om høringen uten å oppgi noen grunn, noe som tyder på at avtalen allerede er i boks. Vi må vente på ytterligere informasjon om saken.