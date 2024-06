Luigi's Mansion 2 HD virker like bra, men mye finere de første timene

HQ

Det er 22 år siden Luigi gikk sine egne veier som solohelt, vekk fra skyggen av broren Mario, og 11 år siden han vendte tilbake til samarbeidet med professor E. Gadd i Luigi's Mansion 2 på Nintendo 3DS. Luigi's Mansion 3 tok ikke så lang tid å komme ut, og det var fordi det var en eksplosjon av like deler kvalitet og kreativitet som fansen etterlyste i en mye sterkere fortsettelse. Kanskje det er derfor det Kyoto-baserte selskapet har bestemt seg for at en av de siste perlene dedikert til den nåværende konsollen er dette Luigi's Mansion 2 HD. Et spill som, så langt jeg har kunnet se i disse første inntrykkene, er en perfekt oversettelse av originalen fra 2013.

Men jeg har snakket mye om opprinnelse og nikk til veteranspillere, og kanskje ikke til deg, spillere som nærmer seg Luigi for første gang som spøkelsesjeger. Ikke bekymre deg for "2" i tittelen, for dette er et spill som kan nytes perfekt uten å ha hørt om det originale Luigi's Mansion. Det er nok å si at Luigi og en litt gal vitenskapsmann ved navn E. Gadd (en eminent forsker i studiet av det paranormale) gjenforenes for å undersøke forsvinningen av Dark Moon, et himmelsk vesen som beroliget karakteren til spøkelsene som streifer rundt i Evershade Valley, og hvis fravær har gjort spøkelsene farlige, i tillegg til å heve en tykk lilla tåke som dekker alt.

Men Luigi har aldri vært særlig flink til å være modig, og motvillig får han i oppdrag å finne fragmentene av den mørke månen, som befinner seg i ulike herskapshus spredt rundt i dalen i hendene (hendene?) på mektige skrømt. Han har bare sin trofaste modifiserte DS og sin Poltergust 5000 igjen for å fullføre jobben, og så går vi gjennom porten til det første herskapshuset: Gloomy Manor.

Hver av disse store etappene er fulle av rom og hemmelige passasjer, og er som et stort puslespill som vi må sette sammen bit for bit for å fullføre en rekke oppdrag. Det kan dreie seg om alt fra å finne igjen utstyret vårt til å fjerne alt spindelvevet fra herskapshuset, eller fange et visst antall av spøkelsene som bor der. Når vi har fullført dette hovedmålet, kommer vi tilbake til E. Gadd, som vil evaluere prestasjonen vår basert på tiden vi har brukt, spøkelsene vi har fanget, helsen vi ikke har mistet og myntene vi har tjent. Disse myntene låser forresten opp utstyrsoppgraderinger som er svært nyttige, så sørg for å samle opp så mange du ser.

Men la oss gå videre til spøkelsesjaktmodus. For å fange disse ektoplasmiske skapningene må Luigi først bedøve dem med en lysstråle fra Strobulb og deretter svekke en "styrke"-teller på hver av dem til null. Dette oppnås med et sikte- og bevegelsessystem med to styrepinner som kan være litt forvirrende i begynnelsen hvis du ikke er kjent med tank-kontroller, men du vil snart få taket på det. Det er klart at det vil være tider når det er best å avbryte vakuumet og flytte Luigi for å få en bedre vinkel, men hvis du er dyktig nok, vil du være i stand til å gjøre det selv med Poltergust 5000 på full gass.

Verktøyene våre vil også åpne opp hemmelige stier og skjulte myntgjemmer, i tillegg til å hjelpe oss med å få tak i edelstenene som hvert herskapshus skjuler, en anstendig utfordring for fullførere, i tillegg til lærerens stjernevurdering. Både gåtene, humoren og tempoet fungerer perfekt for å gjøre denne komiske skrekkpassasjen til en historie for alle målgrupper.

Luig's Mansion 2 HD har noen bedre nye funksjoner som delvis rettferdiggjør at det er tilbake. Den første er åpenbart det tekniske spranget Next Level har gjort i forhold til det opprinnelige verket. Belysning, skygger, objektdefinisjon, spøkelser og dynamiske effekter kan knapt bli bedre her, og overgår til og med de i den tredje delen. Og selv om jeg ikke er helt sikker, vil jeg sverge på at dette lydsporet også har gjennomgått arrangementer som gjør det enda bedre enn originalen.

Suveren? Ingen tvil om det. Kanskje den største mørke skyen for meg i Luigi's Mansion 2 HD er at det for øyeblikket ikke gir meg noen nye hemmeligheter eller nivåer (eller til og med samleobjekter) å lete etter, men det er et flott eventyr å ønske sommeren velkommen med. Jeg holder lommelykten godt fast, og jeg tviler på at jeg vil få et sjokk (til det verre) når det er på tide å sette pris på det fullt ut.