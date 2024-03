Luigi's Mansion 2 lanseres 27. juni på Nintendo Switch

HQ

Nintendo har innledet Mario Day-festlighetene med å kunngjøre at Luigi's Mansion 2 HD lanseres på Nintendo Switch 27. juni.

Luigi's Mansion 2 ble lansert på 3DS 12 år etter GameCube-originalen, og la for første gang til online-spill og berøringsskjermkontroller i serien. I tillegg til å forbedre grafikken til HD, inkluderer denne remastrede versjonen av spillet også samarbeid for fire spillere, noe som er velkomment med tanke på at online-spill ikke lenger er tilgjengelig på 3DS.

Du kan nå forhåndsbestille spillet på Nintendo Switch eShop her.