Luis de la Fuente avslører 27 spillere til kommende vennskapskamper: Joan García blir med på Spanias landslag

HQ

Spania skal spille to vennskapskamper i mars, under den siste landslagspausen før VM (mens andre spiller om de siste plassene i VM): mot Serbia 27. mars, i stedet for den avlyste Finalissima mot Argentina, og mot Egypt 31. mars.

Den mest bemerkelsesverdige endringen er at Barça-keeper Joan García, som debuterer for Spania, har blitt kalt inn, og det er tvil om hvem som skal være førstekeeper, García eller Unai Simón fra Athletic Club. På listen finner vi også Rodri Hernández tilbake etter sin skade.

Listen inneholder også debutene til spissene Ander Barrenetxea (Real Sociedad) og Víctor Muñoz (Osasuna), og tilbakekomsten til Lamine Yamal, som var innkalt forrige gang, men som senere ble tatt ut på grunn av skade.

Spanias troppsliste for vennskapskampene før VM

Målvakter



Unai Simón



David Raya



Remiro



Joan García



Forsvarere



Porro



Cubarsí



Grimaldo



Llorente



Laporte



Huijsen



Cucurella



Mosquera



Midtbanespillere



Rodrigo



Pedri



Fornals



Olmo



Zubimendi



Soler



Fermín



Spisser



Barrene



Baena



Víctor Muñoz



Lamine Yamal



Mikel Oyarzabal



Borja Iglesias



Yeremy Pino



Ferrán Torres



Hva synes du om Luis de la Fuentes valg for Spania i mars 2026, det nest siste før VM?