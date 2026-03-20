Luis de la Fuente avslører 27 spillere til kommende vennskapskamper: Joan García blir med på Spanias landslag
Barcelona-keeperen er den store overraskelsen i Luis de la Fuentes nest siste liste før VM.
Spania skal spille to vennskapskamper i mars, under den siste landslagspausen før VM (mens andre spiller om de siste plassene i VM): mot Serbia 27. mars, i stedet for den avlyste Finalissima mot Argentina, og mot Egypt 31. mars.
Den mest bemerkelsesverdige endringen er at Barça-keeper Joan García, som debuterer for Spania, har blitt kalt inn, og det er tvil om hvem som skal være førstekeeper, García eller Unai Simón fra Athletic Club. På listen finner vi også Rodri Hernández tilbake etter sin skade.
Listen inneholder også debutene til spissene Ander Barrenetxea (Real Sociedad) og Víctor Muñoz (Osasuna), og tilbakekomsten til Lamine Yamal, som var innkalt forrige gang, men som senere ble tatt ut på grunn av skade.
Spanias troppsliste for vennskapskampene før VM
Målvakter
- Unai Simón
- David Raya
- Remiro
- Joan García
Forsvarere
- Porro
- Cubarsí
- Grimaldo
- Llorente
- Laporte
- Huijsen
- Cucurella
- Mosquera
Midtbanespillere
- Rodrigo
- Pedri
- Fornals
- Olmo
- Zubimendi
- Soler
- Fermín
Spisser
- Barrene
- Baena
- Víctor Muñoz
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Borja Iglesias
- Yeremy Pino
- Ferrán Torres
Hva synes du om Luis de la Fuentes valg for Spania i mars 2026, det nest siste før VM?