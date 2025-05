Luis de la Fuente offentliggjør den spanske troppen til Nations League-sluttspillet

HQ

Nå som klubbfotballen er i ferd med å avslutte for i år (kun UEFA Conference League-finalen på onsdag og Champions League-finalen gjenstår), er den internasjonale fotballen tilbake med Nations League og VM-kvalifiseringskampene. Mens alle nasjoner vil kjempe for å ta seg til VM i USA, Mexico og Canada i 2026, er det i likhet med England fire land som kan løfte et trofé om to uker: Spania, Frankrike, Tyskland og Portugal, semifinalistene i Nations League 2025.

Luis de la Fuente, den siste mesteren både i UEFA Nations League og UEFA Euro Cup i fjor, kunngjorde i dag troppen til kampene som finner sted i Tyskland. Spania spiller mot Frankrike 5. juni (lanseringsdagen for Switch 2, hehe), og finalen blir 8. juni.

Troppen utelater Ballon d'Or-vinneren Rodri, som kom tilbake på banen forrige uke med Manchester City etter 8 måneder på sidelinjen på grunn av skade, grunnen til at manageren har bestemt seg for å utelate ham. Isco Alarcón, den anerkjente midtbanespilleren fra Betis, er tilbake på landslaget. Raúl Asencio er utelatt, og Dean Huijsen er den eneste spilleren fra Real Madrid som er tatt ut på landslaget.

Målvakter:



Unai Simón



David Raya



Álex Remiro



Forsvarsspillere



Pedro Porro



Óscar Mingueza



Robin Le Normand



Pau Cubarsí



Dani Vivian



Dean Huijsen



Alejandro Grimaldo



Marc Cucurella



Midtbanespillere



Martín Zubimendi



Mikel Merino



Pedri González



Pablo Páez 'Gavi'



Fermín López



Isco Alarcón



Álex Baena



Fabián Ruiz



Angripere



Lamine Yamal



Nico Williams



Yéremy Pino



Dani Olmo



Samu Omorodion



Mikel Oyarzabal



Álvaro Morata