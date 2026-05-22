Luis Enrique bærer nag til sitt barndomslag Sporting Gijón for at de ikke stolte på ham slik Barça gjorde

Luis Enrique regnes i dag som en av de beste fotballtrenerne, etter å ha ledet Paris Saint-Germain til Champions League i fjor, og muligens til sitt andre mesterskap på rad i år, i tillegg til flere titler med FC Barcelona, med et berømt "hat-trick" med LaLiga, Champions League og Copa del Rey i 2015. Men spanjolen angrer på at barndomsklubben hans, Sporting Gijón, aldri ga ham en sjanse som manager.

Sporting, Luis Enriques hjemklubb fra Gijón i Asturias, var klubben der Luis Enrique startet sin karriere som spiller på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, før han gikk til Real Madrid og deretter Barcelona. Da han ble manager, valgte Sporting ham bort, og i 2008 gikk han over til FC Barcelonas B-lag.

I et intervju med Asturias' avis La Nueva España hevdet han at Sporting "tapte en stor sjanse" ved å ikke ansette ham. "Sporting gikk glipp av en gyllen mulighet ved å ikke gi meg jobben fra starten av. Nå ville til og med faren min satset på Luis Enrique som trener, det er selvfølgelig forståelig", sa han (via AS).

"Muligheten kom da jeg var et null. Et null i anførselstegn, som trener var jeg et null. Det var det Barça gjorde, da de ga meg reservelaget."

Luis Enrique utelukker å returnere til Sporting Gijón for å avslutte trenerkarrieren

Luis Enrique, som også sa at han ikke ønsker å bli en "gretten gammel mann som trener" da han ble spurt om sin langsiktige fremtid som trener, innrømmet at han ikke ser for seg å vende tilbake til Gijón fordi han har bodd der veldig lite, bare i sine første tjue år, og har sett andre spillere og ledere bli sparket ut. "Hvis jeg drar til Gijón og de sparker meg ut, tror jeg at jeg vil kaste meg ut fra Santa Catalina-høyden. Jeg ser det som usannsynlig. Dessuten er jeg vant til det høyeste nivået nå, og det er der jeg føler meg mest komfortabel. Jeg kan ikke utelukke det, men jeg ser det heller ikke som noe gjennomførbart."

Sporting Gijón har tilbrakt mesteparten av sin historie i andredivisjon, og spilte for siste gang i førstedivisjon i 2016/17. Deres største suksess er nesten 50 år gammel, da de ble nummer to og tre i LaLiga i 1979 og 1980.