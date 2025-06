Luis Enrique forklarer hvorfor han mener Dembélé fortjener Ballon d'Or, og ikke bare for målene sine

HQ

Paris Saint-Germain vant endelig Champions League-tittelen, året etter at Mbappé forlot klubben, med et lag uten noen klare stjerner, kanskje med unntak av trener Luis Enrique, opphavsmannen til det taktiske arbeidet som gjorde et ungt lag til et kraftsenter. Men én spiller skilte seg kanskje ut fra resten, på grunn av sine målgivende pasninger: Ousmane Dembélé, med 33 mål og 14 målgivende pasninger, inkludert to målgivende i finalen, blir hyllet som Ballon d'Or-tvåer, et løp som ifølge de første tippingene bare har en annen hovedkandidat, Lamine Yamal.

For trener Luis Enrique er det ingen tvil om at hans spiller, som presterer mye bedre og jevnere i Paris enn han noen gang gjorde i Barcelona, bør vinne den gjeveste individuelle fotballprisen, og ikke bare på grunn av målene sine: "Jeg ville gitt Ballon d'Or til Dembélé for hans forsvarsspill. Det er det å lede et lag handler om. Han fortjener uten tvil Ballon d'Or. Ikke bare for titlene eller målene. Fremfor alt for måten han forsvarte seg på i dag."

I en mer inngående samtale med Movistar sa Luis Enrique at "Dembélé har alltid vært et fenomen. Saken er at du må grave dypere. For å få det beste ut av ham, har vanskelige ting måttet gjøres og avgjøres.

Men han er en leder, ikke bare med ord, men med eksempel. Har du sett hvordan han presser? Nevn en nummer ni i Europa som presser på den måten. Når du presser på den måten, når du er en leder, må resten bare følge etter."