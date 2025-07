Luis Enrique forsvarer seg etter angrepet på João Pedro: Straffen han risikerer fra FIFA

HQ

Paris Saint-Germain gikk på et tungt nederlag i klubb-VM i går kveld, da Chelsea vant det første klubb-VM under de nye reglene, det andre sammenlagt, og sendte Luis Enrique og hans lag en beskjed: De er ikke uovervinnelige. 3-0-kampen endte i kontrovers og et stort slagsmål ... som involverte manageren, Luis Enrique.

Etter å ha vunnet alt i år, ble PSG-sesongen avsluttet på en dramatisk måte mot Chelsea. Luis Enrique lærte ikke av nederlaget mot Botafogo tidligere i klubb-VM, og ble straffet av Enzo Maresca, som ikke trengte ballbesittelsen (33 %) for å ha like mange skudd som PSG: 10 skudd, 5 på mål og 3 mål, mot 8 skudd, 6 på mål fra de franske mesterne.

På slutten av kampen gikk den spanske manageren inn i et slagsmål på banen mellom spillere, og berørte Joao Pedro i ansiktet og nakken. Det er ikke et slag, som noen har sagt, men heller ikke et kjærtegn, selv om den brasilianske spilleren, som kom til Chelsea for to uker siden, senere faller dramatisk til bakken.

Bildene av hendelsen har versert siden kampslutt, og sammen med at Neves dro Cucurella i håret og fikk rødt kort, er dette de mest omtalte aspektene ved kampen (vel, det og at Trump krasjet Chelseas seiersbilde).

Luis Enrique sa at han prøvde å skille spillerne, og sa dette til DAZN etter kampen: "Jeg er dum. Han står der, han dytter meg, jeg berører ham, og han kaster seg ned."

"Min intensjon var som alltid å skille spillerne fra hverandre, slik at det ikke skulle bli flere problemer. Vi burde alle ha forhindret at situasjonen eskalerte. Det var mye spenning og press. Jeg så Maresca dytte noen spillere, og andre dytte ham. Dette er situasjoner vi alle burde unngå. Så jeg skilte spillerne fra hverandre."

Luis Enrique står nå overfor en symbolsk økonomisk straff for å ha overfalt spilleren. Ettersom det er en FIFA-konkurranse, bør det ikke påvirke andre konkurranser i Frankrike eller Europa. Hvis FIFA skulle gi ham en kampstraff, som kan være opptil tre kamper, vil den ikke gjelde før neste klubb-VM... i 2029.