Luis Enrique har bare lovord til overs for Unai Simón og husker kritikken han fikk da han satset på den nåværende spanske keeperen

Paris Saint-Germain ble holdt unna av Athletic Club Bilbao i en 0-0-kamp i Champions League. Det var akkurat nok til at PSG fortsatt ligger på tredjeplass på tabellen med 13 poeng, men det var en stor lettelse for det spanske laget, som for øyeblikket ligger på 28. plass i ligaen, i fare for å rykke ut, men etter å ha overlevd et besøk fra de regjerende mesterne, med fornyet håp om at de kan vinne de kommende to kampene og kvalifisere seg til sluttspillet.

Kampen var et gjensyn mellom Luis Enrique og flere spillere fra den baskiske klubben som "Lucho" jobbet med da han var landslagssjef for det spanske landslaget (mellom 2019 og 2022). Blant dem Athletic Clubs keeper Unai Simón, som ble kåret til kampens mann etter noen heroiske redninger mot det franske laget.

Etter kampen, på pressekonferansen, roste Luis Enrique Simón, og minnet om at det var han som valgte å forfremme Simón til å være førstekeeper på laget. "Jeg er veldig glad i ham. Husker du kritikken jeg fikk fra pressen da han var tredjemålvakt og jeg satte ham inn i startelleveren? Er det ingen som husker det? Det gjør jeg!"

"Jeg er henrykt. Han fortjener det. Han er en fotballspiller på toppnivå. Vi tok en risiko da vi tok ham inn. Han har mer enn bevist nivået han har nådd, et toppnivå for å spille for et hvilket som helst lag i verden", sa PSG-manageren, men spøkte med at "Jeg sa til ham på slutten: 'Du må spille din beste kamp mot meg...'"