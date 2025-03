Luis Enrique mener nederlaget mot Liverpool var urettferdig, Arne Slot innrømmer at PSG er det beste laget i Europa

HQ

Paris Saint-Germain kom inn til åttendedelsfinalen i Champions League med en enorm selvtillit. Liverpool er kanskje favoritt, men PSG har forbedret seg mye siden starten av sesongen, og har slått det ene overveldende nederlaget etter det andre både i Ligue 1 og de foregående rundene i Champions League. Det virket som om det var ett lag som var i stand til å detronisere Liverpool, så var det det franske laget... men de fant ikke veien: Liverpool vant 1-0 som gjester på Parc des Princes.

Etter 90 minutter med 71% ballbesittelse og 27 skudd og 14 hjørnespark, med 10 redninger av Allison Becker, var Luis Enrique forståelig nok opprørt over at Liverpool bare scoret på ett av sine to skudd. "Jeg synes vi fortjente å vinne, helt klart. Vi skapte mange sjanser ", sa Luis Enrique etter kampen. "Dette er ikke tiden for å se ting på en negativ måte. Dette er tiden for å være stolte av fargene våre. I dag tror jeg vi viste at vi kan spille mot alle motstandere, og vi vil gjøre det samme i de kommende ukene", sa den spanske treneren på pressekonferansen.

Harvey Elliotts scoring tre minutter før slutt satte en stopper for 22 kamper uten tap for PSG, og en seiersrekke på ti kamper. Luis Enrique er sikker på at de kan snu det i returoppgjøret, og er overbevist om at de vil vinne, etter å ha vist sin overlegenhet i dag. "Vi var langt overlegne. Vi tillot ikke Liverpool å spille ".

Arne Slot sier PSG var det beste laget i Europa

Arne Slot var bekymret, til tross for lagets seier: "Jeg tror at hvis vi hadde spilt uavgjort her borte, hadde vi allerede vært heldige, det er klart for alle", og innrømmet at PSG hadde vært det beste laget i Champions League: "I ligatabellen vant de, men i den underliggende statistikken var de det beste laget", sa han på pressekonferansen.

"Jeg kan si det én gang til, all den underliggende statistikken viser at de var det beste laget i Europa frem til nå. De har hatt Arsenal, de har spilt mot Bayern München, de har spilt mot Atletico Madrid og de har spilt mot Manchester City, og de har fortsatt den beste underliggende statistikken. Luis Enrique skapte et utrolig lag her etter tre vinduer. Så mye fart, så mye arbeidsinnsats, så mye kvalitet på midtbanen, hvordan de håndterer ballen."