Luis Enrique siterer Rafa Nadal i sin motivasjonstale før PSGs angrep på Bayern München

Paris Saint-Germain kommer til Bayerns Allianz Arena på onsdag vel vitende om at ettmålsledelsen de har fra det spektakulære første oppgjøret ikke er nok mot et lag som Bayern. Men å spille mot de beste lagene i Europa er også en motivasjon, og trener Luis Enrique siterte Rafa Nadal, en figur som er godt likt i Paris for sin dominans på Roland Garros, som alltid ble motivert fordi han spilte sammen med de tre store, Roger Federer og Novak Djokovic.

"I fjor viste vi at vi er i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. I morgen skal vi spille her for å gjøre det samme. Vi må være mer konkurransedyktige enn noensinne. Når jeg tenker tilbake på denne typen kamper, husker jeg Rafa Nadals ord, forklarte Luis Enrique.

"Han sa at rivaliseringen mellom Federer og Djokovic var en kilde til motivasjon for ham på et tidspunkt i karrieren. Det er det jeg prøver å formidle til spillerne mine. Vi beundrer Bayern fordi de spiller veldig god fotball, men det er også en motivasjon for å finne vårt beste nivå. Vi skal prøve å overvinne alt, spesielt atmosfæren. Og overvinne et lag som spiller eksepsjonelt bra."

Vinneren av kampen mellom Bayern og PSG onsdag kveld (21:00 CEST, 20:00 BST), får en billett til Champions League-finalen mot Atlético de Madrid eller Arsenal.