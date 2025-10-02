Luis Enrique takker Barcelona for omtenksom gest mot Xana Foundation

HQ

Luis Enrique sikret en verdifull seier mot FC Barcelona i Champions League, 2-1 i siste minutt, og rykket dermed opp blant de tre beste på Champions League-tabellen. Paris Saint-Germain-manageren, tidligere Barça-spiller og -trener (vant Champions League med Barcelona i 2015), ble ønsket hjertelig velkommen tilbake til Barcelona, og det første han gjorde på pressekonferansen var å takke den katalanske klubben for en gest til stiftelsen sin.

"Jeg vil takke FC Barcelona for den omtenksomme gesten de har gjort ved å donere trøyene sine til auksjon og samle inn penger til Xana-stiftelsen" sa Luis Enrique i begynnelsen av pressekonferansen etter seieren. "Det er en veldig fin gest fra presidenten og hele klubben."

FC Barcelona sa at trøyene som spillerne hadde på seg under onsdagens kamp skulle auksjoneres bort. Alle inntektene vil gå til Blaugrana Wristbands-programmet, som senere vil gi en donasjon til organisasjonen som Luis Enrique grunnla til minne om sin datter. PSG vil også auksjonere bort trøyene sine med logoen til stiftelsen.

Xana Foundation, som er oppkalt etter datteren som gikk bort i en alder av 9 år, jobber for å hjelpe barn og unge som lider av alvorlige sykdommer, fra emosjonell og psykologisk støtte, til økonomisk og logistisk hjelp for dem og deres familier og kjære.