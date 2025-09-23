Luis Enriques Xana-stiftelse, oppkalt etter hans avdøde datter, vinner Sócrates-pris for humanitært arbeid

HQ

Luis Enrique vant to priser under Ballon d'Or-seremonien. Han vant Johan Cruyff-prisen for beste trener, etter å ha ført Paris Saint-Germain til sin første Champions League-tittel, men den mest betydningsfulle prisen var Sócrates-prisen, den humanitære prisen som France Football deler ut i samarbeid med Peace and Sport. I år anerkjente de arbeidet til Xana-stiftelsen, grunnlagt av Luis Enrique selv, og som bærer navnet til hans avdøde datter, Xana, som døde 9 år gammel i 2019.

Xana-stiftelsen arbeider for å gi hjelp (emosjonelt, fysisk, økonomisk og organisatorisk) til barn og unge med kreftsykdommer og andre alvorlige sykdommer, samt til familiene deres.

Sira Martínez, Luis Enriques datter, mottok prisen da faren var fraværende i kampen mellom Marseille og PSG som ble spilt samtidig, og ble rørt. "I min familie tror vi at Xana er med oss i åndelig forstand. Vi tror også at hun kom til denne verden for en kort periode fordi hun hadde større ting å gjøre enn å leve her, så det er derfor vi opprettet stiftelsen til hennes ære. Jeg er overbevist om at hun er veldig stolt av oss og av hvordan vi hjelper mennesker å leve gjennom vanskelige situasjoner."