Luis Rubiales funnet skyldig i seksuelle overgrep, men frikjent for tvang: Han slipper fengsel

Den spanske domstolen har kunngjort dommen i rettssaken mot Luis Rubiales og andre tidligere medlemmer av det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF). Rubiales kysset uten samtykke spilleren Jenni Hermoso den 20. august 2023, da det spanske landslaget vant VM 2023.

Øyeblikket, som ble sett live av millioner hjemme, utløste en nasjonal og internasjonal bølge av kritikk som endte med at Rubiales (etter å ha blitt utestengt av FIFA) og andre direktiver i klubben, inkludert trener Jorge Vilda, måtte gå av.

Påtalemyndigheten ba om to og et halvt års fengsel for Rubiales, og anklaget ham for seksuelle overgrep og tvang, da han forsøkte å tvinge Hermoso til å si at kysset var frivillig, i et forsøk på å stoppe den offentlige fordømmelsen. Retten har funnet Rubiales skyldig i seksuelt overgrep, men ikke skyldig i tvang. Han vil bli straffet med 10 800 euro i bot, som han må betale i løpet av 18 måneder, men ikke fengsel.

Rubiales har en omskoleringsordre mot Hermoso: Han har ikke lov til å komme nærmere enn 200 meter eller snakke med henne på noen måte i ett år. De andre RFEF-direktørene (Vilda, Albert Luque, direktør for laget, og Rubén Rivera, markedssjef) har blitt frikjent: Den spanske domstolen fant ingen bevis for tvang, til tross for uttalelser fra Hermoso, broren hans eller andre kolleger, inkludert Alexia Putellas, Irene Paredes eller Misa Rodríguez, som sa at RFEF-sjefer prøvde å redde Rubiales' offentlige image på bekostning av Hermoso.