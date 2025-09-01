Luis Suárez ser ut til å spytte mot rivalens trener i Inter Miamis 3-0-tap i en finale

HQ

Inter Miami tapte ligacupfinalen mot Seattle Sounders, 3-0, og fortsetter trenden med at den mest kjente MLS-klubben dominerer og deretter faller fra hverandre i de store anledningene. Ligacupen, en ung konkurranse (opprettet i 2019) mellom MLS- og Liga MX-klubber, var der Leo Messi løftet sitt første trofé for Inter Miami i 2023. Klubben har imidlertid ikke vunnet noen store trofeer siden: kun det relativt verdiløse Supporter's Shield i 2024 som det beste laget i East Conference, og senere mislyktes de høylytt i sluttspillet.

I går kveld tapte Inter Miami 3-0 for Seattle Sounders, spilt i Seattle, og endte med et stort slagsmål mellom spillerne. Kameraer viser at Luis Suárez, den 38 år gamle Barça-legenden som ikke har klart å tilby konsistens, griper Sounders midtbanespiller Obed Vargas i nakken, og Miamis Sergio Busquets treffer ham i haken. Deretter ser det ut til at Suárez spytter til Sounders' manager Brian Schmetzer.

Til tross for nederlaget sikrer Inter Miami seg kvalifisering til CONCACAF Champions League neste år ved å nå finalen i Leaguea Cup.