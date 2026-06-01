Luis Suárez utelatt fra Uruguays VM-tropp for 2026 av Marcelo Bielsa

Uruguays landslagstrener, Marcelo Bielsa, har avslørt troppen til VM 2026, med spillere som Federico Valverde fra Real Madrid, Ronald Araújo fra Barcelona, José María Giménez fra Atlético de Madrid, Darwin Núñez fra Al-Hilal og Federico Viñas fra Real Oviedo.

Listen inkluderer ikke Uruguays toppscorer Luis Suárez fra Inter Miami, som trakk seg fra landslaget i 2024 etter å ha kritisert Bielsas oppførsel i troppen og sagt at han splittet omkledningsrommet, og at noen spillere til og med vurderte å forlate laget.

Men i april i fjor åpnet Suárez døren for å returnere til landslaget, og skal ha bedt Bielsa om unnskyldning for sine offentlige kommentarer mot ham. Suárez (39), som har scoret 69 mål for Uruguay og har spilt i alle VM siden 2010, vil likevel ikke være en del av troppen til 2026-utgaven.

Uruguays tropp til VM 2026:

Målvakter:



Sergio Rochet (Internacional)



Fernando Muslera (Estudiantes)



Santiago Mele (Monterrey)



Forsvarsspillere



Guillermo Varela (Flamengo)



Ronald Araújo (Barcelona)



José María Giménez (Atlético Madrid)



Santiago Bueno (Wolves)



Sebastián Cáceres (Club America)



Mathías Olivera (Napoli)



Joaquín Piquerez (Palmeiras)



Matías Viña (River Plate, på lån fra Flamengo)



Midtbanespillere



Manuel Ugarte (Manchester United)



Emiliano Martínez (Palmeiras)



Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)



Federico Valverde (Real Madrid)



Agustín Canobbio (Fluminese)



Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)



Giorgian de Arrascaeta (Fluminese)



Nicolás de la Cruz (Flamengo)



Rodrigo Zalazar (Braga)



Facundo Pellistri (Panathinaikos)



Maximiliano Araújo (Sporting CP)



Brian Rodríguez (Club America)



Angripere



Rodrigo Aguirre (Tigres)



Federico Viñas (Real Oviedo)



Darwin Núñez (Al Hilal)

