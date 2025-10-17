Luka Doncic er valgt som samfunnsambassadør for World Cup 2026 av Los Angeles Sports Commission

HQ

Luka Doncic, stjerne i Los Angeles Lakers og en av de mest anerkjente basketballspillerne i verden, har blitt utnevnt til offisiell samfunnsambassadør for FIFA World Cup 2026 i Los Angeles.

"VM er den største begivenheten innen idrett, så jeg gleder meg veldig. Jeg har alltid sett på fotball siden jeg var liten. Jeg ser på det nå. Det er en del av livet mitt", sa Doncic, som kom til Dallas Mavericks i 2018 fra Real Madrid.

Som ambassadør valgt av Los Angeles Sports & Entertainment Commission, skal han promotere VM-kampene som skal spilles i Los Angeles, en av de 11 vertsbyene fra USA, av de 16 vertsbyene blant USA, Canada og Mexico. Han ble valgt fordi han er en ekte fotballfan og en anerkjent idrettsutøver i regionen, sier presidenten for kommisjonen, "og han vil hjelpe oss med å engasjere fans fra hele verden gjennom dette globale arrangementet".

"Los Angeles er en flott by full av fantastiske mennesker som elsker å spille og se på alle idretter. Jeg gleder meg til fotball-VM, og det er en ære å bidra til å bringe folk sammen gjennom en idrett som knytter sammen så mange kulturer over hele verden", sa han.

